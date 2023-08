POL-PDNR: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Hönningen (ots) - Am Dienstagabend wurden einem 25-jährigen Besucher der Rheinparktherme Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Der Mann hatte die Geldbörse in der Umkleidekabine liegen gelassen, ein Finder gab die Börse an der Rezeption ab. Bei der Nachschau des Besitzers stellte er den Verlust des Bargeldes fest. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: ...

