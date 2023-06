Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Keinen Führerschein und keine Zulassung - dafür aber unter Drogeneinfluss

Ulm (ots)

Ein Autofahrer meldet am Mittwoch gegen 14.10 Uhr ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die hinzugerufenen Beamten können den Fahrer mit seinem Motorroller auf einem Parkplatz in Bartenbach antreffen. Da der Fahrer keinerlei Dokumente mit sich führt, wird er durch die Kollegen durchsucht. Hierbei können in einer Tasche des 18-Jährigen Drogen gefunden werden. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest fällt positiv aus, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wird. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann noch heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, der Motorroller nicht zugelassen ist und kein Versicherungsschutz besitzt. Der Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

