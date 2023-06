Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Polizisten im Einsatz als Handwerker

kurzerhand reparierten Beamte des Polizeireviers Eislingen die Türe einer älteren Dame

Ulm (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr meldet eine 74-Jährige einen Defekt an ihrer Türe. Aufgrund des Verdachts eines versuchten Einbruchs, fuhren Polizisten des Reviers Eislingen zum vermeintlichen Tatort. Bei der Spurensuche fiel ihnen auf, dass lediglich das Schließblech von der Türe abgerissen war. Ein Einbruchsversuch war auszuschließen. Ohne viel Aufhebens reparierten die Beamten das abstehende Schließblech mit Schrauben aus dem Materialbestand der Anruferin. So konnte sie ihre Türe wieder ordnungsgemäß schließen.

