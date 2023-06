Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto kippte auf die Seite, beide Insassen schwer verletzt

Am Mittwochmittag, gegen 16 Uhr, war eine Autofahrerin mit ihrem Leihauto überfordert. Sie wollte vom Am Galgenberg kommend nach rechts in die Roßbachstraße einbiegen. Sie sah auch den auf der Vorfahrtsstraße von links kommenden Audi und wollte ihm die Vorfahrt gewähren. Dabei kam sie mit den Pedalen des Leihwagens mit Automatikgetriebe nicht zurecht und betätigte das Gaspedal anstatt der Bremse. Der Skoda beschleunigte stark und touchierte den Audi hinten rechts. Durch ihre Lenkbewegungen kippte der Skoda auf die Beifahrerseite und blieb am gegenüberliegenden Bordstein liegen. Dadurch erlitten die 45-jährige Fahrerin und das 3-jährige Kind im Auto erhebliche Schnittverletzungen und Schürfwunden. Sie wurden beide stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der 55-jährige Fahrer des Audi blieb unverletzt. Am Skoda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 EUR, am Audi in Höhe von 2.000 EUR. Vom Rettungsdienst waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Unfallstelle war ab 18 Uhr geeräumt.

