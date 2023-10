Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter Radfahrer stürzt an Bahnsteig

Über zwei Promille hatte ein 21-Jähriger intus, als er am Mittwochmittag mit einem Fahrrad auf einem Bahnsteig am Sigmaringer Bahnhof gestürzt ist. Der junge Mann hatte sich das Rad offensichtlich kurz zuvor bei einem Bekannten ausgeliehen und wollte schnell eine Runde auf dem Bahnsteig drehen. Bei seinem Sturz zog er sich Verletzungen im Gesicht zu, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige muss nach seiner missglückten Alkoholfahrt mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben.

Bad Saulgau

Autofahrer landet in Maisfeld

In einem Maisfeld endete am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr die Fahrt eines VW-Lenkers. Der 33 Jahre alte Fahrer geriet auf der L 280 zwischen Braunenweiler und Bondorf aus noch unklarer Ursache ins Schleudern und kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Während der Lenker des Wagens unverletzt blieb, musste sein Pkw abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell