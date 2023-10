Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dreiste Ladendiebe

Im Fahrzeug eines 46-jährigen Ladendiebs wurde am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weißenauerstraße Diebesgut im Wert von etwa 120 Euro aufgefunden. Zuvor hatte der 46-Jährige mit seinem 22-jährigen Begleiter zwei Mal im Einkaufsmarkt Waren entwendet. Zwischen den beiden Taten brachten die Männer die unbezahlten Waren in das Auto. Die Polizei in Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, ordnete die Staatsanwaltschaft zur Sicherung des Strafverfahrens die Erhebung einer Sicherheitsleistung an.

Ravensburg

Streitigkeit

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Dienstagmittag am Ravensburger Bahnhof. Passanten meldeten der Polizei, dass eine Frau von einem Mann geschlagen und bedrängt wurde. Laut Angaben der 47-jährigen Frau sei sie zusätzlich von dem ihr bekannten Mann beleidigt worden. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Amtzell

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B32 bei Rotheidlen verletzten sich sechs Personen leicht, darunter vier Kinder. Ein 60-jähriger VW-Fahrer befuhr die B32 in Fahrtrichtung Wangen. An der Einmündung nach Annahäusern wollte er nach links abbiegen und hielt aufgrund von entgegenkommendem Verkehr an. Der dahinter fahrende 29-jährige Skoda-Lenker hielt daraufhin ebenfalls an. Eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin jedoch erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Skoda wuchtig auf. Daraufhin wurde der Skoda auf den VW geschoben. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 7.000 Euro. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen

Auto kommt von Fahrbahn ab

Aus ungeklärter Ursache kam am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein Mercedes in einer langgezogenen Linkskurve auf der K 8002 bei Lochmühle von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte der Wagen gegen einen kleinen Baum, der daraufhin entwurzelt wurde. Anschließend schanzte er über eine Erhöhung und kam schließlich in einem Gestrüpp zum Stehen. Der 55-jährige Fahrer und die 28 und 24 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Wangen

Verkehrskontrolle

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Dienstagabend ein Autofahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Wangen geraten. Die Beamten nahmen deutliche Anzeichen auf einen Drogenkonsum wahr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff "THC". Der 20 Jahre alte Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet eine Anzeige an die Bußgeldstelle wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Baienfurt

Unbekannter wirft Flasche auf Rollerfahrer

Eine bislang unbekannte Person warf am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr eine Glasfalsche auf einen vorbeifahrenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer war mit seiner Sozia auf der L 314 unterwegs, als er an der Kreuzung Baindter Straße / Bergatreuter Straße von der Flasche am Bein getroffen wurde. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei in Weingarten ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Horgenzell

Auf Betrüger reingefallen

Am Montag und Dienstag haben Betrüger erneut mehrfach vorwiegend ältere Personen im Landkreis Ravensburg angerufen und versucht ihnen mit verschiedenen erfundenen Geschichten Geld zu entlocken. In einem Fall in Horgenzell wurde einem älteren Mann am Telefon ein tödlicher Verkehrsunfall seiner Tochter vorgetäuscht. Um eine Haftstraße der Tochter abzuwenden, müsse er eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro bezahlen. Der Geschädigte hob letztlich 45.000 Euro von seinem Konto ab und übergab das Geld den Betrügern. Die Polizei warnt vor den bekannten Betrugsmaschen und bittet die Bürger darum, insbesondere ihr älteren Angehörigen zu sensibilisieren. Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen stellt die Polizei unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.

