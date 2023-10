Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Fahrfehler beim Überholen mit historischem Fahrzeug führt zu spektakulärem Unfall

Durch einen Fehler beim Überholen mit einem anschließenden ´Schanzensprung´ über einen Kreisverkehr, legte am Montag um 20.37 Uhr auf der B 311 bei Herbertingen, der Fahrer eines nahezu 50 Jahre alten historischen Jaguar sein Fahrzeug auf den Kopf und wurde dabei mittelschwer verletzt. Wie die Polizeibeamten des Polizeirevier Bad Saulgau bislang ermitteln konnten befuhr der Fahrer des Oldtimers die B 311 von Ertingen herkommend in Fahrtrichtung Herbertingen. Im zweispurigen Bereich überholte der Unfallverursacher mit seinem leistungsstarken Jaguar auffallend zwei Fahrzeuge. Der nahende Kreisverkehr wurde durch den Fahrer wohl zu spät erkannt, so dass dieser trotz einer deutlichen Vollbremsung einen Unfall nicht mehr verhindern konnte. In der Folge ´schanzte´ er mit dem Fahrzeug circa 30 Meter über den Kreisverkehr hinweg, touchierte noch mehrere Verkehrszeichen und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Da der Fahrer durch den Verkehrsunfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, musste er durch die Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus diesem befreit werden. Die Feuerwehren Herbertingen und Bad Saulgau waren dabei mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 67 Wehrmännern vor Ort. Der Unfallfahrer wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Um zu klären, ob der Fahrer auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, veranlassten die Beamten des Polizeireviers eine Blutentnahme. Der zerstörte Jaguar mit einem ursprünglichen Wert von circa 100.000 Euro wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Die B 311 war durch diesen Unfall zeitweise voll gesperrt.

