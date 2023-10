PP Ravensburg: Landkreise Ravensburg und Sigmaringen sowie Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Missglücktes Parkmanöver fordert Sachschaden Hoher Sachschaden entstand am Sonntagvormittag bei einem misslungenen Parkmanöver in einem Parkhaus am Bahnhofsplatz. Eine 46-jährige Peugeot-Lenkerin touchierte beim Rückwärtsfahren zunächst eine Säule. Anschließend beschleunigte sie ihren Wagen ungewollt und prallte frontal gegen eine Wand. Dabei entstand an ihrem Pkw mutmaßlich ...

