Sigmaringen

Verdächtig angesprochen

Eine 14-Jährige soll am Sonntag gegen 17.15 Uhr im Bereich der Binger Straße von einem Autofahrer verdächtig angesprochen worden sein. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen sportlichen Wagens fragte das Mädchen demnach nach dem Namen und wohin diese unterwegs sei. Als die 14-Jährige auf das Gespräch nicht einging, fuhr der Mann davon. Er wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit kurz rasierten, braunen Haaren beschrieben. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Sachverhalt aufgenommen. Personen, denen der Wagen oder dessen Fahrer ebenfalls in verdächtiger Weise aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Nach häuslicher Gewalt - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 47-Jährigen, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag seine Partnerin nach einem Streit angegriffen hat. In der gemeinsamen Wohnung schlug der Mann seine Frau zunächst in das Gesicht und beleidigte diese. Als die Auseinandersetzung erneut hochkochte, soll der 47-Jährige sein Opfer mit einem Ladekabel und den Händen kurzzeitig gewürgt haben. Die Frau konnte im Anschluss zu Bekannten flüchten. Der Tatverdächtige, der mit über einem Promille alkoholisiert war, wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hohentengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ist am Samstagnachmittag auf der L 283 bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw entstanden. Eine 76 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Ortsausgang Hohentengen in Richtung Mengen einen Traktor mit Anhänger überholen, als dieser nach links abbog. Offensichtlich hatte die Autofahrerin, die bei der Kollision glücklicherweise unverletzt blieb, zuvor den Blinker des landwirtschaftlichen Gespanns übersehen. Der Vorderreifen des Deutz wurde derart beschädigt, dass er gewechselt werden musste. Um den stark beschädigten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Mengen

Hund getreten und in Gewahrsam gelandet

Weil er seinen Hund geschlagen und diese so heftig getreten hat, dass das Tier gegen einen Zaun geschleudert wurde, muss ein 59-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Zeugen hatten die Polizei verständigt, die den verängstigten Hund in Obhut nahm. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Nachdem der 59-Jährige später erneut aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens in der Öffentlichkeit auffällig wurde, musste er die Nacht zudem in Polizeigewahrsam verbringen. Sein Hund wurde einbehalten, die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Polizeihundestaffel.

