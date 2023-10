Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Grünkraut

Gebäudebrand zerstört Rinderstall

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr entdeckten Anwohner den Brand eines Stallgebäudes in Loch bei Grünkraut. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Stall im Vollbrand. Eine Rettung der 9 Rinder und Kälber war nicht mehr möglich. Ein Übergreifen des Feuers auf nebenliegende Wohngebäude verhinderte die Freiwillige Feuerwehr. Bislang führten die polizeilichen Ermittlungen noch nicht zur Ursache der Brandentstehung. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in den Sonntagvormittag. Teile des Stalles stürzten bereits in der Nacht durch die Brandzehrung ein. Der Sachschaden wird bislang auf 200 000 Euro geschätzt. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 65 Feuerwehrkräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ravensburg

Schlägerei vor Club

Gegen 01:30 Uhr am Sonntagmorgen kam es seitens dreier alkoholisierter Personen zu Provokationen und schließlich zu Körperverletzungsdelikten gegenüber den Security-Mitarbeitern des Clubs Am alten Gaswerk. Auslöser dürfte gewesen sein, dass die Security die 48, 35 und 31 Jahre alten Männern wegen ihrer übermäßigen Alkoholisierung den Zutritt zum Club verweigert hatten. Einer der Männer musste zur Versorgung einer Platzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden anderen erhielten durch die Polizei einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein. Die Ermittlungen zum genaueren Geschehensablauf und den Tatbeteiligungen dauern an.

Bad Wurzach

Fahrrad demoliert - Fahrradeigentümer gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr beschädigten, laut Zeugen zwei dunkelhäutige Täter ein in der Herrenstraße 11 an einem Schuhgeschäft abgestelltes Fahrrad. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke AT conception, Farbe dunkelblau. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 bittet um Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten Tätern, sowie zum bislang ebenfalls unbekannten Eigentümer des Fahrrades.

Kißlegg-Immenried

Oldtimer demoliert

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Samstagnachmittag zwischen 13:45 - 15:00 Uhr einen, an einem Feldweg am Brunnenweiher abgestellten gelben Oldtimer Daimler-Benz 200D. An dem Pkw schlug der oder die Täter mehrere Fahrzeugscheiben ein und entwendeten die Kennzeichenschilder. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen.

