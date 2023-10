Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Eriskirch

Fußgänger schwer verletzt

Am Samstagabend um 20:10 Uhr betrat ein 18-jähriger Fußgänger die in diesem Bereich 4-spurig ausgebaute B31 auf Höhe Eriskirch. Hierbei beachtete er den fließenden Verkehr in Richtung Lindau nicht. Es kam zur folgenschweren Kollision mit dem Mitsubishi eines 54-jährigen Mannes, die den jungen Mann über die Fahrbahn an den Fahrbahnrand schleuderte, wo er schwer verletzt zum Liegen kam. Einem ebenfalls in Richtung Lindau fahrenden 30-jährigen Mercedes-Fahrer gelang es durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Mitsubishi bzw. dem Fußgänger zu verhindern. Der Heranwachsende erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autofahrer erlitten einen Schock und mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro. Zur Unfallermittlung ordnete die Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachten an, weshalb noch am Abend ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen wurde. Die polizeilichen Unfallermittlungen dauern an.

Friedrichshafen - Eriskirch

Da ein 40-jähriger Autofahrer verbotswidrig an einer auf der B31 wartenden Autokolonne vorbeifuhr, wurde er durch eine Polizeistreife angehalten. Das folgende Kontrollgespräch nahm der 41-jährige Beifahrer zunächst unbemerkt auf seinem Handy in Bild und Ton auf. Der Beifahrer verweigerte jegliches Mitwirken bei der Kontrolle und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Da er auch auf ein erklärendes Gespräch nicht einging, musste er letztlich zur Durchführung notwendiger Maßnahmen, wie u.a. die Identitätsfeststellung kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich körperlich wehrte. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Friedrichshafen

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkdeck des Bodenseecenters kam es am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kollidierte mit einem dort geparkten weißen Hyundai i30 und verursachte dadurch einen Schaden von geschätzten 1000 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne Weiteres. Zeugenhinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

