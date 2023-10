Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Unfall fordert hohen Sachschaden

Am Freitag gegen 18.45 Uhr wollte ein 39-jähriger VW-Fahrer aus einer Hofeinfahrt auf die Eichendorffstraße in Sigmaringen einbiegen. Hierbei übersah er, vermutlich aufgrund der am Straßenrand geparkten Fahrzeuge, eine von rechts kommende 53-jährige Opel-Fahrerin. Durch die Kollision wurde der VW gegen einen weiteren am Straßenrand parkenden Pkw Opel gedrückt, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000.- Euro. Mit leichten Verletzungen musste die Opel-Fahrerin zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Herbertingen

Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden

Am Freitag gegen 13.40 fuhr ein 29-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer auf der B 32 bei Herbertingen / Mieterkingen, nach eigenen Abgaben aufgrund kurzer Ablenkung, auf einen Pkw BMW mit Anhänger auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher leichten Atemalkohol fest, weshalb eine Blutentnahme anordnet wurde. Aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 29-Jährigen einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell