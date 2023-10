Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 9.15 Uhr ein an der Einmündung Talstraße/Friedolin-Endraß-Weg aufgestelltes Verkehrszeichen angefahren und stark verbogen. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 250 Euro, um den sich der Verursacher allerdings nicht kümmerte, sondern Unfallflucht beging. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt nun und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160.

Überlingen

Rauchentwicklung führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Johann-Kraus-Straße wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagabend gegen 19 Uhr alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, war bei der Inbetriebnahme eines Kachelofens Rauch nicht richtig abgezogen und hatte sich im Keller und im Wohnzimmer verteilt. Hierdurch lösten die installierten Rauchmelder aus. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden entstand nach bisherigem Stand nicht. Nach einer Belüftung der Wohnräume durch die Feuerwehr konnten die Bewohner wieder ins Haus zurück.

Überlingen

Fahrrad gestohlen und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen kurz nach 0.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Münsterstraße ein Fahrrad gestohlen. Als er zusammen mit zwei Begleitern und dem Rad kurze Zeit später am Landungsplatz in ein Taxi steigen wollte, schöpfte der Fahrer Verdacht und verweigerte die Mitnahme. Daraufhin flüchtete das Trio mitsamt Rad in Richtung Hafenstraße. Die Tatverdächtigen sollen alle etwa 180 cm groß und schlank gewesen sein, rund 25 Jahre alt und mit dunklen Jogginganzügen bekleidet. Zwei der Männer trugen farbige Mützen, einer hatte blonde lockige Haare. Beim Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Focus" in schwarz und silber mit dünnen Rennradreifen, roten Pedalen sowie einem Sattel mit einem roten Streifen. Personen, die Hinweise zur Identität der drei Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Betrunken und ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

Durch ein fehlendes Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter fiel ein 36-jähriger Mann einer Streifenwagenbesatzung am Donnerstagmittag in der Hochbildstraße auf. Als die Beamten den Rollerfahrer kurze Zeit später kontrollierten, stellten sie zudem deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weswegen der 36-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Überlingen

Seniorin wird Opfer eines Trickdiebs

Opfer eines Trickdiebs ist eine 89-jährige Frau am Donnerstagmittag im Carl-Benz-Weg geworden. Der Unbekannte sprach die auf einen Rollator angewiesene Frau an und fragte nach einer Wegbeschreibung. Dabei verdeckte er mit einer Zeitschrift geschickt den Korb des Rollators und entnahm aus der darin liegenden Handtasche die Geldbörse. Der Täter, der als etwa 30 Jahre alt, rund 170 cm groß und mit braunen kurzen Haaren mit Locken oder Kräuseln beschrieben wird, war Anwohnern zuvor bereits aufgefallen, wie er offenbar grundlos dort herumlief. Zur Tatzeit trug er ein helles Hemd mit Blumenmuster. Das Polizeirevier Überlingen bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Täter unter Tel. 07551/804-0.

Überlingen

Grundlos Alarm ausgelöst

Offenbar grundlos hat am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr eine 16-jährige Schülerin an der Wiestorschule einen Notrufknopf gedrückt und dadurch die Rettungskräfte alarmiert. Da sie beim Auslösen des Feueralarms beobachtet wurde, gelangt sie nun wegen Missbrauchs von Notrufen zur Anzeige. Inwieweit sie beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten auch für die durch die Fehlalarmierung angefallenen Kosten seitens der Einsatzkräfte aufkommen müssen, wird noch geprüft.

