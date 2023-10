Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 13.10.2023

Aichstetten / Landkreis Ravensburg (ots)

Nach Pressemitteilung zu Raubüberfällen - weitere Tatverdächtige festgenommen

Aichstetten

Nach zweier Raubüberfälle in den vergangenen Wochen in Aichstetten (wir berichteten am 02.10.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5616577) wurden zwischenzeitlich weitere Tatverdächtige festgenommen. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurden in der vergangenen Woche einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Insgesamt befinden sich mittlerweile fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

