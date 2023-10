Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Heimstraße. Ein Traktorfahrer übersah beim Abbiegen auf ein Privatgrundstück den entgegenkommenden 79-Jährigen auf seinem Zweirad und erfasste diesen mit dem Frontlader. Der Radler stürzte und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Möglicherweise wurde der Unfallverursacher beim Abbiegen von der Sonne geblendet. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Sigmaringen

Geldbörse aus Auto gestohlen

Lediglich rund sieben Minuten hatte ein 41-Jähriger am Dienstagabend gegen 20 Uhr seinen BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au" abgestellt. Als er an seinen Wagen zurückkam, musste der Mann feststellen, dass die hintere Tür einen Spalt weit offenstand und seine Geldbörse fehlte. Diese hatte er auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Der 41-Jährige war sich dabei sicher, dass er seinen Pkw abgeschlossen hatte, wobei der BMW keine Aufbruchsspuren aufwies. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Bitte überprüfen sie beim Abstellen ihres Wagens stets, ob dieser auch tatsächlich abgeschlossen ist, und lassen Sie keinerlei Wertsachen im Fahrzeug zurück. Gerade offensichtliche "Beute" kann für Langfinger schnell zur Einladung werden, eine günstige Gelegenheit zu nutzen.

Gammertingen

An zwei Pkw Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

An gleich zwei Pkw, die in der Samentalstraße abgestellt waren, hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Reifen zerstochen. Aufgefallen waren die Taten erst, als der Eigentümer mit einem der Wagen während der Fahrt ein Poltern wahrnahm. Er stellte seinen Pkw daraufhin ab und überprüfte dessen Reifen, von denen einer einen tiefen Schlitz aufwies. Die zweite Beschädigung fiel zum Glück am noch geparkten Pkw auf. Der Polizeiposten Gammertingen hat zwischenzeitlich strafrechtliche Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zur Klärung der Tat bitten die Ermittler unter Tel. 07574/921687 um Hinweise auf den Täter. Ebenso werden weitere mögliche Betroffene gebeten, sich auf dem Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen Einbruch in Schule

In eine Schule in der Straße "In der Talwiese" sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Unbekannte eingebrochen. Die Täter verschafften sich hierbei Zugang zu mehreren Büroräumen, brachen unter anderem Rollcontainer auf und durchwühlten Schränke. Mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags flüchteten die Täter anschließend. Der beim Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Wie die Täter in das Objekt gelangten ist noch unklar. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise zum Einbruch unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch an einer Grundstücksmauer in der Straße "Zum Eichberg" hinterlassen. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr dürfte ein bislang unbekannter Auto- oder Transporter-Fahrer an der Mauer entlanggestreift sein. Mehrere Steine lösten sich in der Folge aus der Grundstücksbegrenzung. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Beschädigung aufgenommen und ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell