Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 29-Jährigen, der im Verdacht steht, am Dienstagabend eine Frau unsittlich berührt zu haben. Die 45-Jährige war gegen 17.45 Uhr auf einem Fußweg entlang der Rotach unterwegs, als ein zunächst unbekannter Mann an sie herantrat. Weil es der Geschädigten gelang, von dem Unbekannten ein Bild zu fertigen, konnten die alarmierten Einsatzkräfte den 29 Jahre alten Mann schnell ausfindig machen und in seiner Unterkunft festnehmen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Polizei nimmt Mann nach sexueller Belästigung fest

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 25-jährigen Mann zu, den Polizeibeamte am Mittwochabend in Gewahrsam genommen haben. Bereits gegen 18 Uhr war die Polizei verständigt worden, weil der 25-Jährige am Stadtbahnhof Passanten belästigt und angepöbelt hat. Beamte der Bundespolizei erteilten dem Mann zunächst einen Platzverweis. Gegen 18.30 Uhr musste die Polizei erneut anrücken, weil der 25-Jährige eine Frau unsittlich berührt haben soll. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Friedrichshafen nahm den Mann daraufhin vorläufig fest. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 25-Jährige zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Weil der Tatverdächtige sich zunehmend aggressiv verhielt, musste er die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und wegen Diebstahls ermittelt.

Friedrichshafen

Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, bei dem am Mittwoch gegen 16 Uhr eine 67-jährige Nissan-Fahrerin in den Gegenverkehr geprallt ist. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau aus einem Tankstellengelände in der Albrechtstraße aus. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problems beschleunigte sie den Nissan stark und prallte gegen den Daimler eines 68-Jährigen, der auf der Gegenfahrbahn verkehrsbedingt wartete. Die 67-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Die Albrechtstraße war während der Unfallaufnahme rund eine halbe Stunde lang einseitig gesperrt.

Friedrichshafen

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im Tannenweg einen abgestellten VW Polo gestreift. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Dieb entwendet Pedelec

Am Wassersportzentrum hat am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec des Herstellers Kayza entwendet. Das Fahrrad war mittels Faltschloss am Fahrradständer am Steg 3 angeschlossen. Der Täter öffnete das Schloss auf unbekannte Weise und nahm es mitsamt des Pedelecs mit. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, mögen sich unter Tel. 07543/9316-0 beim Polizeiposten Langenargen melden.

Überlingen

Störer bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Mit Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung muss ein 40-Jähriger rechnen, den Polizeibeamte am Mittwochabend am Mantelhafen in Gewahrsam genommen haben. Die Polizei war bereits kurz nach 17 Uhr angerückt, weil der 40-Jährige mit mehreren anderen Personen in Streit geraten war. Die Beamten konnten die Situation zunächst beruhigen. Gegen 18.30 Uhr verständigten Passanten erneut die Polizei, weil der 40-Jährige nun Spaziergänger aggressiv anpöbelte. Um weitere Störungen durch den Mann zu verhindern, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Bei den weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte der alkoholisierte 40-Jährige die Polizisten aufs Übelste. Er wurde schließlich Angehörigen übergeben und gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Überlingen

Exhibitionist entblößt sich

Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter einer 76-jährigen Frau gegenüber entblößt. Der Unbekannte sprach die Frau, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Überlingen und Sipplingen unterwegs war, auf Höhe Brünnensbach an und bat sie, ein Bild von ihm zu machen. Während die Seniorin den Mann mit dessen Smartphone ablichtete, zog dieser seine Hose herunter und forderte die 76-Jährige zu sexuellen Handlungen auf. Der Unbekannte wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und mit mittelblondem längerem Haar mit abrasierten Seiten beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine graue Jacke und eine kurze graue Hose. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meersburg

Unbekannter tritt gegen Fahrzeuge

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstag an einem Hyundai und einem Tesla hinterlassen, die auf dem Parkplatz Töbele abgestellt waren. Der Täter trat zwischen 19.15 Uhr und 19.40 Uhr jeweils gegen die rechte Seite beider Fahrzeuge. Eine im Tesla verbaute Kamera zeichnete den Unbekannten bei der Tat auf. Der Mann ist etwa Mitte 50 bis Mitte 60, etwa 170 cm groß, schlank und hat graues Haar. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose und einem grauen Pullover bekleidet und trug eine weiße Plastiktasche mit sich. Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Ladendieb stößt Marktleiter um und flüchtet

Unerkannt flüchten konnte ein Ladendieb, der am Mittwoch gegen 11.45 Uhr vom Marktleiter beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Daisendorfer Straße ertappt worden ist. Anstatt mit in das Büro des Leiters zu kommen, stieß der Unbekannte den 57-Jährigen in einen Stapel Getränkekisten und rannte weg. Dabei schubste er auch mehrere Kunden, die an der Kasse standen, zur Seite. Der Täter wird als zwischen 180 und 190 cm groß, sehr schlank und Ende 50 beschrieben. Er hat hellblondes bis rötliches, nackenlanges Haar und trug eine Brille. Zeugen der Tat, insbesondere die Kunden an der Kasse, sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeipostens Meersburg unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Bermatingen

Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand gegen Polizei

Weil ein 31-Jähriger mehrere Verkehrsteilnehmer auf aggressive Art angepöbelt hat, wurde am Dienstag gegen 17 Uhr die Polizei in die Markdorfer Straße gerufen. Die Beamten konnten den Störenfried auf dessen Fahrrad unweit antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten die Polizisten bei dem 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von weit über zwei Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Dagegen wehrte sich der 31-Jährige mit aller Kraft. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Sein Damenrad musste er stehen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell