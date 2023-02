Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Silz - L494 Glück im Unglück

Silz/Pfalz (ots)

Am 20.02.2023, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 494 zwischen Silz und Gossersweiler-Stein zu einem Verkehrsunfall. Die 30-jährige-Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta kam beim Befahren der L 494 von Gossersweiler-Stein Richtung Silz in einer Linkskurve nach rechts in die Bankette. Vermutlich infolge des Gegenlenkens verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Nach dem Durchfahren des Grünstreifens kam das Fahrzeug auf einem umgefallenen Baum in circa einem Meter Höhe zum Stehen. Aufgrund der Kaltverformung der Karosserie ließen sich die Türen des Fahrzeuges nicht öffnen, sodass die Verletzte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Annweiler, Gossersweiler-Stein, Silz und Völkersweiler mittels technischem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen wurde. Sie gab an einem Reh ausgewichen zu sein. Die leichtverletzte Pkw-Fahrerin kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Neben den Feuerwehren kamen auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme bis 09:15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

