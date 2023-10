Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Otto-Lilienthal-Straße hinterlassen. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen 15.45 Uhr einen geparkten VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Als möglicher Verursacher kommt ein grüner Opel in Betracht. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Weil er eigenen Angaben zufolge von der Bremse abgerutscht ist, hat ein 71-Jähriger am Dienstag gegen 14 Uhr auf der B 30 an der Einmündung Moosstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann, der mit dem Fahrzeug eines gemeinnützigen Hilfsdiensts unterwegs war, hielt zunächst in der Moosstraße an. Aufgrund von Unachtsamkeit rollte der VW dann in den Einmündungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW Sharan einer 50-Jährigen kam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Friedrichshafen

Kind fährt mit Fahrrad über rote Fußgängerampel und verursacht Unfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad-Fahrer und einem Motorradfahrer ist es am Dienstagabend in der Zeppelinstraße gekommen. Ein Kind hatte mit seinem Zweirad den dortigen Fußgängerüberweg trotz roter Ampel überquert. Ein Motorradfahrer konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Hinterrad der 13-Jährigen. Beide Beteiligten stürzten und mussten durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während an der BMW-Maschine rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Rad des Mädchens auf etwa 100 Euro geschätzt.

Meckenbeuren

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer eines dunkelgrauen Kombi lenkte seinen Wagen demnach gegen 14.15 Uhr möglicherweise aufgrund von Übermüdung zumindest zweimal nach links, wodurch andere Verkehrsteilnehmer teils ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Der Wagen mit Friedrichshafener Kennzeichen soll anschließend stark beschleunigt haben und davongefahren sein. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Personen, die durch das Verhalten des Fahrers gefährdet wurden oder die Situationen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

