PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrerin bleibt auf Kreisverkehr stecken

Auf dem Kreisverkehr Hohenzollernstraße / Nollhostraße ist am Dienstagvormittag eine 40 Jahre alte Autofahrerin stecken geblieben. Die Mitsubishi-Fahrerin geriet aus noch ungeklärter Ursache auf den begrünten Kreisverkehr und fuhr sich dort fest. Weil sich die Fahrzeugtüren aufgrund der Bepflanzung zunächst nicht öffnen ließen, rückten neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die 40-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der L 277 bei Gutenstein. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer wollte aus Richtung Gutenstein auf die Landesstraße abbiegen und übersah hierbei den Mercedes eines 18 Jahre alten Mannes, der aus Richtung Thiergarten kam. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der 18-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr dem BMW auf. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Landkreis Sigmaringen - Bad Saulgau / Ostrach / Pfullendorf / Wald

Welle an Betrugsanrufen

Eine Vielzahl an Betrugsanrufen gingen am Dienstag bei vorwiegend älteren Bürgern im Landkreis Sigmaringen ein. Die Betrüger versuchten ihr Glück und gaben gegenüber ihren Gesprächspartnern an, dass nahe Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Anschließend forderten sie von den Angerufenen hohe Geldsummen als vermeintliche Kaution. Alle bislang bekannten Betroffenen bemerkten den Betrugsversuch und legten auf. Die Polizei warnt weiterhin vor der bekannten Betrugsmasche und bittet die Bürger darum, insbesondere ihre älteren Angehörigen zu sensibilisieren. Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen stellt die Polizei unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt wegen Graffiti

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte an einem Verteilerkasten in der Störckstraße sowie der Filiale eines Drogeriemarkts in der Platzstraße Graffitis angebracht. Durch die Sprühfarbe entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der Beschädigungen und nimmt Hinweise auf die Sprayer unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

