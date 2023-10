Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Autofahrer, der in der Nacht von Montag auf Dienstag ein in der Schussenstraße abgestelltes Fahrzeug angefahren hat. Die Polizei in Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Unbekannter greift Kind auf Fahrrad an

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstag gegen 11.40 Uhr in der Karlstraße ein 11-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad tätlich angegriffen hat, sodass dieses zu Boden stürzte. Offenbar missfiel dem Mann, dass das Mädchen in der Fußgängerzone mit ihrem Rad fuhr, woraufhin er ihr mit der Faust auf den Oberkörper schlug. Die 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der ältere Mann soll eine blaue Jacke, blaue Jeans und Joggingschuhe getragen haben. Er habe einen grauen Bart und graue Haare gehabt und sei in Begleitung einer Frau gewesen. Die Polizei in Weingarten bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Sachschaden in Gesamthöhe von rund 8.000 Euro verursachte eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der A 96 zwischen Aichstetten und Leutkirch. Die 58-jährige Fahrerin des Skoda verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, woraufhin sie mehrfach über die gesamte Fahrbahn schleuderte und sowohl die seitliche Leitplanke, als auch die Mittelleitplanke touchierte. Anschließend kam sie unverletzt auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei der 58-Jährigen wahr. Aufgrund des gemessenen Atemalkoholwerts von über einem Promille musste die Frau ihren Führerschein bei der Polizei und eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Sie muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Einschusslöcher in Wohnhaus lösen Polizeieinsatz aus

Anwohner in der Straße "Am Gängele" meldeten am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine Beschädigung am Rollladen ihrer Wohnung. Bei näherer Betrachtung durch die eingesetzten Polizeibeamten erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei der Beschädigung um Einschusslöcher handeln könnte. Aufgrund der zunächst unklaren Gefährdungslage war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei der vermeintlichen Tatwaffe um eine Kleinkaliberwaffe handeln könnte. Ebenso wurden bereits während der ersten polizeilichen Maßnahmen die Räumlichkeiten eines Mannes durchsucht, der für die Schussabgabe in Betracht kommt. Weitere Einzelheiten wie der Ablauf und das Motiv der Tat, sowie die tatsächliche Tatbeteiligung des Verdächtigen, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Polizeirevier Leutkirch führt.

Boms

Frontalzusammenstoß mit Verletzten

Aufgrund von schlechten Sichtverhältnissen durch Nebel kam eine 86-jährige Ford-Fahrerin am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Saulgauer Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Renault. Der Ford landete nach dem Zusammenprall auf dem Dach, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Beide Fahrzeuglenker zogen sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Für die Unfallaufnahme war die B 32 für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Amtzell

Mann wird Opfer von Whatsapp-Betrügern

Mehrere Beträge hat ein 60 Jahre alter Mann am Dienstag an Whatsapp-Betrüger überweisen. Die Täter kontaktierten ihr Opfer zunächst per SMS und gaben sich anschließend auf Whatsapp als dessen Sohn aus, der eine neue Handynummer habe. Der vermeintliche Sohn bat um mehrere Überweisungen in Höhe eines jeweils vierstelligen Euro-Betrags, die der 60-Jährige durchführte. Erst nachdem er mit seinen Angehörigen gesprochen hat, fiel dem Mann der Betrug auf. Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Betrugsmasche, Tipps und weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Isny

Unbekannte entwenden Auto

Ein in der Wilhelmstraße geparkter Fiat wurde in der Nacht vom Montag auf Dienstag von bislang unbekannten Tätern entwendet. Vermutlich verschafften sich die Unbekannten über das Ausnutzen der Keyless-Go Technik Zugang zum Fahrzeug. Die Polizei in Isny ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

