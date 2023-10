Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Am 16.10.23 ist landesweiter Tag des Opferschutzes - Polizeipräsidium Ravensburg im Schulterschluss mit Hilfseinrichtungen

Ravensburg (ots)

Am Montag, dem 16.10.2023, findet landesweit der "Tag des Opferschutzes" statt. Auch das Polizeipräsidium Ravensburg wird an diesem Tag einen Schwerpunkt auf das Thema legen und mit einem Informationsstand auf dem Gespinstmarkt in der Ravensburger Altstadt vertreten sein, zusammen mit weiteren Partnerorganisationen aus dem Opferschutz.

In der Zeit von 10 Uhr bis 13.30 Uhr informieren Vertreterinnen und Vertreter der Opferhilfeeinrichtungen "Der Weiße Ring", "Frauen und Kinder in Not e.V.", "Die Brennessel Ravensburg e.V." sowie des Referats Prävention des Polizeipräsidiums über das Thema Opferhilfe und Opferschutz.

Hierbei wollen die Fachleute mit Interessierten in den Austausch kommen und bei Fragen Rede und Antwort stehen. Zudem halten die Veranstalter viele nützliche Informationsmaterialien bereit. In diesem Kontext möchte man auch zielgruppenorientierte Informationen speziell für Geflüchtete anbieten.

Ziel aller Akteure ist es, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass Menschen in Not oder deren Angehörige nicht alleine sind, sondern über Beratungsstellen oder die Polizei schnelle Hilfe und fachkundige Unterstützung erlangen können.

Gerne stehen die Partner auch interessierten Medienschaffenden für Hintergrundgespräche zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

