Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Biergarten

Germersheim (ots)

In der Nacht von Samstag und Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in die Verkaufshütte eines Gastronomiebetriebs in der Werftstraße ein. Dabei wurden neben diversen alkoholischen Getränken auch Wertgegenstände in noch unbekannter Schadenshöhe entwendet. Die Polizei Germersheim hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Täter- und sonstige Hinweise bitte telefonisch oder per E-Mail an die Polizei Germersheim.

