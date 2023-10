Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Mutmaßlich betrunken war eine 46-jährige Autofahrerin, die am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einen Unfall in der Ravensburger Straße verursachte und anschließend flüchtete. Aufgrund einer Fahrbahnverengung an einer Baustelle musste die Porsche-Fahrerin sich auf die rechte Fahrspur einordnen und übersah dabei die Zugmaschine eines 52-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 52-Jährige mit seinem Gespann auf den Gehweg aus, wodurch der LKW stark beschädigt wurde. Die 46-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte sie kurz später an der Halteranschrift angetroffen werden. Die Polizisten nahmen bei der Frau Alkoholgeruch wahr, weshalb sie die Beamten für eine Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Eine Atemalkoholmessung ergab über zwei Promille. Die Frau muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, den Führerschein behielten die Beamten ein.

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer von einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Gartenstraße davon. An der Kreuzung am Sonnenbüchel überfuhr der Radler eine rote Fahrradampel und wurde in der Folge von einem vorfahrtsberechtigten BMW erfasst. Der 69-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Bodnegg

Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem heftigen Zusammenprall zweier Autos kam es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf der B 32 zwischen Rotheidlen und Amtzell. Die 81-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Ravensburg. An der Einmündung nach Annahäusern wollte sie nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden VW eines 71-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Ford in einen angrenzenden Abhang geschleudert, der VW drehte sich auf der Fahrbahn. Die beiden Insassen des VW sowie die Ford-Lenkerin zogen sich dabei teilweise schwere Verletzungen zu. Rettungswägen brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. An beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht nach einem weißen Kastenwagen, der am Mittwoch gegen 6.20 Uhr auf der K 7933 zwischen Haisterkirch und Osterhofen einen entgegenkommenden VW gestreift hat und anschließend weitergefahren ist. Durch den Streifvorgang entstand beim VW ein Schaden am Außenspiegel von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, mögen sich bei der Polizei in Bad Waldsee unter Tel. 07524/40430 melden.

Isny

Nachtrag zu Zeugenaufruf nach gestohlenem Fahrzeug - Auto mittlerweile aufgefunden

Der am Dienstag gestohlen gemeldete Fiat (wir berichteten am Mittwoch), konnte von der Eigentümerin am Mittwochabend unweit der Wohnanschrift geparkt festgestellt werden. Anhand der im Wagen gesicherten Spuren besteht der Verdacht, dass dieser durch zwei Personen gestohlen und mehrere Kilometer gefahren wurde. Die Ermittlungen der Polizei in Isny zu den Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell