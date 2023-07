Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Achberg

Unfall auf der Autobahn führt zu Schwerverletzten

Am Sonntag kam um 03.41 Uhr auf der Autobahn A 96 in Fahrtrichtung Lindau im Bereich Achberg ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, was zu schweren Verletzungen bei allen drei Fahrzeuginsassen führte. Der 31-jährige Unfallfahrer eines Audi hatte dabei nach bisherigen Ermittlungen den Tempomat auf 130 km/h eingestellt und kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet er mit dem Fahrzeug in den dortigen Grünstreifen sowie in eine abfallende Böschung und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Der Zaun wurde dabei auf einer Länge von 30 Meter zerstört, bis sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Eine mutmaßlich nicht angeschnallte Mitfahrerin wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind erlitt schwere Verletzungen, obwohl es ordnungsgemäß in einem Babysafe gesichert war. Auch der Unfallfahrer selbst wurde schwerverletzt und musste sich entsprechend in medizinische Behandlung begeben. Es waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welche die Insassen des Unfallfahrzeugs in unterschiedliche Kliniken brachten. Die Experten der Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Polizeipräsidiums Ravensburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lindau kurzzeitig voll gesperrt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Grünkraut

Nach Unfall Fahrzeugteile eingesammelt und auf und davon

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Sonntag gegen 00.25 Uhr die B 32 von Rotheidlen kommend in Fahrtrichtung Grünkraut. In einer Rechtskurve kam dieser mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine dortige Schutzplanke. Diese wurde auf einer Länge von circa 50 Meter verschrammt, wodurch ein Schaden von mindestens 3.000 Euro verursacht wurde. Wie die Beamten des Polizeireviers Ravensburg bislang ermitteln konnten, stiegen nach dem Verkehrsunfall zwei Personen aus dem Fahrzeug aus und sammelten das Kennzeichen sowie mehrere Fahrzeugteile ein. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern verließen die Personen mitsamt dem Fahrzeug die Unfallstelle. Ein Zeuge berichtete den Polizeibeamten, dass er auf dieser Strecke kurz zuvor von 3 Fahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde. Ob diese Fahrzeuge gemeinsam unterwegs waren und ob sich der Unfallverursacher unter diesen Fahrzeugen befand, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesichert. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug eventuell um einen BMW handelte und bittet Zeugen zum Unfall oder auch zu vorherigen Ereignissen über die rasant fahrenden Fahrzeuge um sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Ravensburg unter 0751 803-3333. Es ist davon auszugehen, dass das Unfallfahrzeug massive Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront beziehungsweise an der linken Seite aufweisen dürfte.

Riedhausen

Spiel mit dem Feuer führt zu Verbrennungen 2. Grades

Durch die Unachtsamkeit bei der Benutzung eines Grills erlitt ein 21-jähriger Besucher des Woodstoig Festivals am Samstag gegen 14.17 Uhr schwere Verletzungen und musste in ärztliche Behandlung. Hierzu brachten die Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten bislang in Erfahrung, dass der junge Mann auf dem Campinggelände des Festivals eine Grillschale mittels eines mit Benzin getränktem Stofffetzen entzünden wollte. Dabei hielt er den Stofffetzen in der einen und einen Benzinkanister in der anderen Hand. Als er den Stofffetzen in die Grillschale und die darin befindliche Glut warf, entwickelte sich durch die aufsteigenden Benzindämpfe eine kleine Stichflamme. Mutmaßlich hierdurch erschrocken schüttete der Unglücksrabe etwas aus dem Benzinkanister aus, so dass ihm Benzin über den Oberkörper beziehungsweise über sein T-Shirt schwappte. Auch dieses Benzin entzündete sich sofort. Geistesgegenwärtig rollte sich der brennende Mann auf der dortigen Wiese und löschte sich somit selbst. Er erlitt dennoch Brandverletzungen 2. Grades im Bereich des Oberkörpers und im Bereich der rechten Hand. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.

