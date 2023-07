Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Raucher löst Polizeieinsatz aus

Kassel (ots)

Zu einem Einsatz der Bundespolizeiinspektion Kassel im Bahn-hof Kassel-Wilhelmshöhe kam es Samstagmorgen (22.7. / 7:45 Uhr), weil ein 42-jähriger Mann aus Leipzig in der Zugtoilette rauchte. Durch den Vorfall wurde in dem ICE 696, der auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Kassel war, die Brandmeldeanlage ausgelöst. Da der 42-Jährige dem Fahrtausschluss der Zugbegleiterin in Kassel nicht nachkam und sich zudem aggressiv verhielt, wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel verständigt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 42-Jährige wieder frei.

