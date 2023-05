Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in 57518 Betzdorf

Betzdorf (ots)

Am 19.05.23, gegen 17:20 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in 57518 Betzdorf, Wilhelmstr. 29 gemeldet. In dem Objekt sind 16 Personen gemeldet. RTW / NA und Feuerwehr sind eingesetzt. Da es sich um die Hauptdurchgangsstraße in Betzdorf handelt. War eine Straßensperrung erforderlich. Durch die Feuerwehr wurde alle Personen aus dem Haus evakuiert. Eine gehbehinderte Frau musste aus dem Haus getragen werden. Der Brand stellte sich als Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung raus. Durch den örtlichen Gasversorger wurde die Gasversorgung zum Haus abgestellt. Als Brandgegenstand konnte im Keller eine Deko-Gegenstand ausgemacht werden. Warum dieser Gegenstand in Brand geriet konnte nicht ermittelt werden. Bei dem Brand entstand kein Gebäude- oder Personenschaden durch das Feuer. Der Einsatz war Öffentlichkeitswirksam, mehrere Pressevertreter waren vor Ort. Bei dem Einsatz waren 6 Beamte der PI Betzdorf / PW Wissen, 53 Einsatzkräfte der Löschzüge Kirchen, Betzdorf, Scheuerfeld und Wallmenroth sowie der RTW und NA gebunden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell