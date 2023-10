Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Polizei ermittelt Tatverdächtigen zu Angriff am 24.09.2023

Nach einer Auseinandersetzung am 24.09.2023, bei der vier Männer auf dem Heimweg von einem Fest von einem bislang unbekannten Mann angegriffen wurden, konnte das Polizeirevier Bad Saulgau zwischenzeitlich dessen Identität ermitteln. Der 21-Jährige wird sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen. Auf eine ebenfalls 21 Jahre alte Frau, die offensichtlich den hellen Pkw steuerte, kommt eine Anzeige wegen Strafvereitelung zu. Sie hatte gegenüber den Ermittlern zunächst als Zeugin falsche Angaben gemacht und bestritten, mit dem Pkw an der Tatörtlichkeit gewesen zu sein. Die Hintergründe des Angriffs sind derweil noch unklar.

Nachfolgend unsere Meldung vom 25.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5611257

Sigmaringen

Frustrierte Spielerin schlägt in Spielothek zu

Wohl aus Frust über ihr fehlendes Spielglück hat in der Nacht auf Freitag eine bislang unbekannte Frau in einer Spielothek in der Friedrich-List-Straße zugeschlagen. Die Besucherin verlangte von einer Angestellten zunächst, dass der genutzte Spielautomat überprüft wird. Als dies verneint wurde, beleidigte die Frau die Mitarbeiterin und ging sie trotz Beruhigungsversuchen ihres Begleiters körperlich an. Die Angegriffene wurde glücklicherweise nur oberflächlich leicht verletzt. Nach ihrer Tat flüchtete die Unbekannte. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Täterin aufgenommen.

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Vorfall - Hund stirbt nach Tritt

Nach einem Vorfall zwischen zwei Hundebesitzerinnen am Donnerstagnachmittag in der Mittleren Straße hat das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine der Beteiligten mit ihrem jungen Rottweiler beim Spazierengehen, als ein kleiner Chihuaua-Dackel-Mischling aus einem Haus heraus gerannt kam und nach dem jungen Hund geschnappt haben soll. Als sich die Spaziergängerin in der Leine verhangen hatte, soll sie nach dem 13-Jahre alten Hund getreten haben, wobei dieser vor Ort starb. In einem ersten Streitgespräch soll dann der Sohn der Mischling-Halterin die Passantin verbal bedroht haben. Die hinzugerufenen Beamten schlichteten vor Ort und leiteten Verfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ein.

Sigmaringen

Ladendieb flüchtet und springt in Donau

Nach einem Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" ist am Donnerstagabend ein Ladendieb in die Donau gesprungen, um zu flüchten. Ein Ladendetektiv hatte die Polizei gegen 18.30 Uhr über einen Diebstahl informiert und eine Personenbeschreibung durchgegeben. Zivilkräfte, die im Stadtgebiet unterwegs gewesen sind, konnten den Flüchtigen daraufhin schnell in der Mühlbergstraße ausfindig machen. Gegen seine Festnahme leistete der 24-Jährige dann Widerstand und sprang in die Donau, um weiter zu entkommen. Nach der rund 300 Meter weiten Flucht im Wasser konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 24-Jährige nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Der Wert des Diebesguts, dessen sich der Mann während der Flucht entledigt hatte, wird auf einen höheren zweistelligen Euro-Betrag beziffert.

