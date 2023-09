Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 06.09.23 ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto in der St. Johanner Straße in Saarbrücken. Hierbei befuhr ein 36-jährige Fahrer einer Mittelklasselimousine die St. Johanner Straße in Fahrtrichtung Völklingen und musste in Höhe des Cinestar links an einem am Fahrbahnrand stehenden PKW vorbeifahren. In dieser Situation kam es dann zur Kollision mit einem 30-jährigen Radfahrer, welcher links an dem Pkw vorbeifuhr. Über den genauen Unfallhergang liegen unterschiedliche Angaben der Beteiligten vor. An dem Fahrzeug sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und durch einen RTW zur weiteren Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht, aus welchem dieser jedoch bereits wieder entlassen wurde. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell