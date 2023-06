LPI-J: Handbremse vergessen

Oberroßla (ots) - Zur Feierabendszeit, gegen 17:00 Uhr fuhr gestern ein 39-jähriger Kia-Fahrer an die Tankstelle in der Erfurter Straße in Oberroßla. Er tankte sein Auto voll, stieg wieder ein und fuhr davon. Seine Rechnung in Höhe von knapp 100 Euro blieb unbezahlt. Die vom Tankstellenbesitzer hinzugerufene Polizei konnte den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 39-Jährige gab glaubhaft an, dass er einfach vergessen habe zu bezahlen, da er ...

