Ravensburg

Nach PKW-Aufbruch - Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei in Ravensburg ermittelt gegen einen 37 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, in der Nacht vom 25. auf den 26.03.2023 mindestens einen PKW aufgebrochen zu haben (wir berichteten am 27.03.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5473274). Über eine DNA-Spur an einem zurückgelassenen Gegenstand ist die Polizei dem Mann auf die Schliche gekommen.

Weingarten

Cannabis Plantage in Keller gefunden

Bei einem Wohnungsbrand am 05.10. in der Junkerstraße (wir berichteten am 06.10.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5619916) wurde eine professionelle Cannabis Plantage im Keller des Wohnhauses aufgefunden. Die eingesetzten Kräfte stellten hierbei über ein Dutzend Cannabis-Pflanzen mit einer Wuchshöhe von 0,5 bis 2,0 Metern sicher. Zudem konnte bereits abgeerntetes und verpacktes Marihuana aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ravensburg dauern an.

Weingarten

Anlagebetrug

Insgesamt etwa 60.000 Euro Schaden entstanden einem 60-jährigen Mann in den vergangenen vier Monaten bei einem Anlagebetrug. Der Geschädigte war auf eine Werbeanzeige im Internet zu einer lukrativen Geldanlage in Kryptowährungen aufmerksam geworden. Über die Telefonnummer, die er anschließend hinterlegt hat, wurde er von einem angeblichen Broker per Telefon kontaktiert. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, den 60-Jährigen zur Überweisung von mehreren Zahlungen zu bewegen. Erst bei einer weiteren Geldforderung zur Deckung von angeblich anfallenden Gebühren, wurde der Mann misstrauisch und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen eines Betrugsdelikts. Die Polizei rät bei Investments, die besonders lukrative wirken und unrealistisch hohe Renditen versprechen zur erhöhten Vorsicht!

Mennisweiler

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Mennisweiler-Kreuzung. Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes kreuzte die Fahrbahn, ohne dem 54-jährigen Fahrer eines Fords die Vorfahrt zu gewähren. Der Mercedes prallte daraufhin in die Fahrertüre des Fords, wobei Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 8.000 Euro entstand. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen bracht ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Welfenring hinterlassen. Der Verursacher streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 22 und 23 Uhr einen geparkten Renault und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Bad Waldsee hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/40430 zu melden.

Isny

Rennradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug eine Rennradfahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in der Neutrauchtburger Straße davon. Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin wollte die Kreuzung in Richtung Nordring überqueren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 57-jährige Rennradfahrerin. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch beide Beteiligten konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten. Das Rennrad wurde augenscheinlich nicht beschädigt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell