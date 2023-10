Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen

Unfall auf Parkplatz

Sachschaden in Höhe von knapp 10.000.- Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Freitag gegen 14.50 Uhr auf der Lindauer Straße in Langenargen. Ein 61-jähriger Mitsubishi Fahrer sollte bei der Kabelhängebrücke auf einen rechts befindlichen Parkplatz in Fahrtrichtung Langenargen einbiegen und übersah einen herausfahrenden Harley-Davidson-Fahrer, der gerade im Begriff war den Parkplatz zu verlassen. Bei der Kollision wurde der 66-jährige Krad-Lenker leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus nach Tettnang verbracht werden.

Immenstaad am Bodensee

Pkw-Lenker übersieht Streifenwagen - drei leicht Verletzte

Einen Streifenwagen während der Einsatzfahrt hat ein 67 Jahre alter Hyundai-Fahrer am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in der Friedrichshafener Straße übersehen. Der Autofahrer wollte aus einer Tiefgarage heraus auf die Straße einfahren, als eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz vorbeifuhr. Trotz Vollbremsung konnten beide Unfallbeteiligten den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Bei der Kollision zogen sich die Beifahrerin des Hyundai sowie die beiden Beamten leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. An den beiden Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 36.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Langenargen

Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Die Vorfahrt eines Motorrades missachtet am Freitag gegen 17.55 Uhr eine 55-jährige VW-Fahrerin an der Einmündung von den Sportanlagen zur Friedrichshafener Straße in Langenargen. Beim Links abbiegen kam es zur Kollision mit dem Motorrad das in Richtung Eriskirch unterwegs war. Der Motorradfahrer sowie seine Sozia kamen folglich mit dem Krad zu Fall und rutschten zusammen mit dem Motorrad auf die Gegenfahrspur. Der Fahrer des Motorrades wurde schwer, die Sozia leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus nach Friedrichshafen eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppte werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell