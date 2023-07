Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Fachwerkkate

Ratzeburg (ots)

11. Juli 2023 | Kreis Stormarn - 10.07.2023 - Glinde

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Montagabend (10. Juli 2023) brannte in der Dorfstraße in Glinde eine leerstehende Reetdachkate ab.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen gegen 23:30 Uhr ein Feuer in der Dorfstraße in Glinde. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte eine leerstehende denkmalgeschützte Reetdachkate aus dem 18. Jahrhundert in voller Ausdehnung. Gegen 01:30Uhr konnten die Löscharbeiten beendet werden. Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es gab keine Verletzten.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am 10. Juli 2023 in der Zeit zwischen 23:00Uhr und Mitternacht im Bereich der Dorfstraße in Glinde verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727 707-0 entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

