POL-RZ: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

10. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.07.2023 - Lauenburg

Am vergangenen Samstag (08.07.2023) kam es auf der B 5, in der Berliner Straße in Lauenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher war alkoholisiert.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Dacia auf der B 5 von Geesthacht kommend in Fahrtrichtung Boizenburg. Gegen 18.10 Uhr fuhr der Lauenburger in der Berliner Straße auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo auf. Verletzungen trug er zum Glück nicht davon.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Lauenburger einen vorläufigen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Trunkenheit verantworten müssen.

