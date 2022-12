LPI-G: Katalysatoren in Gera entwendet - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Ronneburg: Gewaltsam verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter, in der Zeit zwischen dem 30.11.2022, 16.00 Uhr und dem 01.12.2022, 16.00 Uhr, Zugang zu einem Imbiss in der Straße am Kühlen Grund in Ronneburg. Obwohl es dem Täter nicht gelang, die Eingangstür gänzlich zu öffnen, konnte er aus dem Inneren Lebensmittel entwenden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. ...

mehr