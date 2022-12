Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen - Polizei Gera ermittelt

Gera (ots)

Gera: Ins Visier eines bislang noch unbekannten Diebes geriet in der Nacht vom 29.11.2022 auf den 30.11.2022 eine Baustelle in der Reichsstraße in Gera. Nachdem sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Baustellengelände verschaffte, stahl er eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro, bevor ihm die Flucht gelang. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise zur Tat oder dem Täter werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen. (JMV)

