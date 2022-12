LPI-G: 29-Jähriger zeigt Hitlergruß während eines Polizeieinsatzes

Altenburg (ots) - Altenburg: Die eingeschlagene Heckscheibe seines Pkw Kia meldete am gestrigen Tag (30.11.2022) der 18-jährige Fahrzeugeigentümer der Altenburger Polizei. Offenbar schlugen bislang unbekannte Täter gestern in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:20 Uhr die Scheibe des in der Stauffenbergstraße abgestellten Fahrzeuges ein und verursachten so Sachschaden. Gestohlen wurde auf dem Auto nichts. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise ...

