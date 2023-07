Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeugbrand in Reinbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

10. Juli 2023 | Kreis Stormarn - 09.07.2023 - Reinbek

Am Sonntagabend (09. Juli 2023) kam es auf einem Parkplatz in der Schröders Koppel in Reinbek zu einem Fahrzeugbrand.

Kurz vor Mitternacht meldeten Anwohner der Schröders Koppel in Reinbek ein brennendes Fahrzeug. Unter einem Carport brannte ein Daimler-Benz GLE. Zeugen meldeten, dass sie kurz vor dem Feuer ein lautes Knallen gehört und daraufhin das Feuer im Innenraum des Fahrzeuges bemerkt haben. Der Daimler brannte vollständig aus. Ein Kia Picanto und ein VW Passat, die neben dem Fahrzeug parkten wurden ebenfalls durch den Brand beschädigt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am 09. Juli 2023 in der Zeit zwischen 23:30Uhr und Mitternacht im Bereich der Schröders Koppel in Reinbek verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727 707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell