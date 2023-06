POL-SU: Kapelle Halberg St. Isidor aufgebrochen

Hennef (ots) - Ein 44-jähriger Mann aus Berlin wurde nach einem Ladendiebstahl und einem anschließenden Fluchtversuch vorläufig festgenommen. Der Berliner hielt sich mit seinem 46-jährigen Komplizen am Dienstag (27. Juni) gegen 15:00 Uhr in einem Drogeriemarkt am Pantaleon-Schmitz-Platz in Hennef-Uckerath auf. Nachdem der 44-Jährige beim Verlassen des Geschäfts die elektronische Diebstahlsicherung ausgelöst hatte, ...

