Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahmen nach Ladendiebstahl und Flucht

Hennef (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Berlin wurde nach einem Ladendiebstahl und einem anschließenden Fluchtversuch vorläufig festgenommen.

Der Berliner hielt sich mit seinem 46-jährigen Komplizen am Dienstag (27. Juni) gegen 15:00 Uhr in einem Drogeriemarkt am Pantaleon-Schmitz-Platz in Hennef-Uckerath auf. Nachdem der 44-Jährige beim Verlassen des Geschäfts die elektronische Diebstahlsicherung ausgelöst hatte, nahm der Filialleiter zu Fuß die Verfolgung auf. Während er dem Tatverdächtigen folgte, forderte er ihn mehrmals auf, den Rucksack mit dem Diebesgut fallen zu lassen. Nach einer kurzen Zeit ließ der Dieb den Rucksack fallen und flüchtete weiter über die Westerwaldstraße.

Als der Filialleiter mit der Beute in den Markt zurückkehrte, wurde er auf den 46-jährigen Mittäter (ebenfalls aus Berlin) aufmerksam, den er zuvor nicht wahrgenommen hatte. Die Kassiererin forderte den Mann auf, seine Tasche zu öffnen. Er ergriff umgehend die Flucht und lief mit der Tasche aus dem Geschäft. Abermals lief der Filialleiter hinter dem mutmaßlichen Dieb her. Erneut forderte er den Weglaufenden dazu auf, seine Tasche fallen zu lassen. Auch er setzte seine Tasche auf dem Boden ab und setzte seine Flucht fort. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass sich in den beiden Taschen Diebesgut in einem Wert von rund 320 Euro befand.

Gleichzeitig meldeten sich mehrere Zeugen auf der Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises und gaben an, dass beide Tatverdächtige in einen silbernen Ford gestiegen und über die Westerwaldstraße in Richtung Autobahn (BAB 560) geflüchtet seien. Einer der beiden Diebe habe zuvor noch sein weißes T-Shirt in ein grünes T-Shirt gewechselt.

Durch Fahndungsmaßnahmen konnte der besagte Ford an der Straße "Wingenshof" angetroffen werden. Als die beiden Fahrzeuginsassen den Streifenwagen bemerkten, hielten sie an und versuchten zu Fuß zu flüchten. Die eingesetzten Polizisten konnten den 44-Jährigen stellen, während der 46-Jährige seine Flucht zunächst fortsetzte. Im Kofferraum des Fords fanden die Beamten weiteres, mutmaßliches Diebesgut. Das Diebesgut und das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte der 46-Jährige kurze Zeit später ebenfalls angetroffen und festgenommen werden. Da keine Haftgründe gegen die beiden Männer vorlagen, wurden sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls wurde gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet. (Re)

