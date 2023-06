Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Pedelecfahrer nach Sturz verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (27. Juni) kam es zu einem Alleinunfall auf der Sieglarer Straße in Troisdorf, bei dem sich ein 46-jähriger Troisdorfer verletzt hat. Gegen 14:40 Uhr befuhr der 46-Jährige mit seinem Pedelec die Sieglarer Straße in Richtung Poststraße. Er beabsichtigte kurz vor der Eisenbahnunterführung von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich. Während der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Zweiradfahrer wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille an. Nachdem der Mann an der Unfallstelle medizinisch versorgt worden war, kam er ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde gegen den Troisdorfer eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell