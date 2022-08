Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Flächenbrand an der Autobahn A3

Neustadt (ots)

Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand an der Autobahn alarmiert. In Fahrtrichtung Köln brannte kurz vor der Anschlussstelle Neustadt die Böschung. Von der Autobahn aus sowie von der Rückseite wurde umgehend ein Löschangriff aufgebaut. So konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während der Maßnahmen musste eine Spur der Autobahn gesperrt werden. Im Einsatz waren die Einheiten Neustadt und Fernthal. Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

