POL-PDNR: Einbruch in Parfümerie

Linz, Buttermarkt (ots)

Am heutigen Tag (Di.10.10.23) 03:45 Uhr kam es in Linz, Fußgängerzone, Am Buttermarkt zu einem Einbruch in eine Parfümerie. Hierbei zerstörten mehrere Täter mit brachialer Gewalt ein Schaufenster und drangen so in den Verkaufsraum ein. Das Objekt ist alarmgesichert, sodass die Polizei Linz sehr schnell informiert wurde. Die Täter fühlten sich offensichtlich durch die Alarmauslösung so gestört, dass Sie große Teile der bereits verstauten Beute -es handelte sich um hochwertiges Parfum- zurück ließen und fußläufig den Tatort verließen. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung durch Kräfte der Polizei Linz, welche 3 Minuten nach Auslösung des Alarms vor Ort war verlief erfolglos. Durch aufmerksame Zeugen konnten indes bereits während der ersten Fahndungsmaßnahmen Hinweise erlangt werden. Derzeit werden die Spuren gesichert.

Die Polizei Linz bittet um Hinweise möglicher Zeugen. Wer hat etwas gesehen oder gehört, was diesem geschehen möglicherweise zuzuordnen sein kann? Telefonisch unter 02644_9430, oder via E-Mail.

