Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfolgreicher Betrug via whatts-App

Bad Hönningen (ots)

Am Mo, 09.10.23 erhielt ein 59 jähriger Mann aus Bad Hönningen einer betrugstypische Mail ("Hallo Papa, ich habe eine neuer Handy Nummer..."). In der Folge kommunizierte der Mann via whatts-Ap mit seinem vermeintlichen Kind, bis es ebenfalls betrugstypisch zu der Bitte um Geld kam. Er überwies in der Folge in 2 Raten Geld, bis er selbst misstrauisch wurde und den Betrug erkannte. Es entstand ein Schaden in einem hohen 4 stelligen Bereich. Es ist derzeit noch nicht klar, ob der Geschädigte das Geld zurück erhalten kann. Die polizeilichen Maßnahmen auch diesbezüglich wurden eingeleitet.

Es ei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass die Täter oft hochemotional ihre Opfer bedrängen. Ein klärendes Telefonat mit dem Sohn/der Tochter beenden in der Regel den Versuch.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell