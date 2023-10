POL-PDNR: Lasermessung durch Polizei Linz

Altenkirchen (ots) - In der Bahnhofstraße in Altenkirchen kam es am 08.10.2023 zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Glasschaukasten. Durch unbekannte Täterschaft wurde die Glasfront des Ausstellungskastens eingeschlagen, entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: ...

