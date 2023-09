Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Folgenschwerer Unfall

Gotha (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der B247 zwischen der Autobahn und dem Ortseingang Gotha zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und zwei stark beschädigten Fahrzeugen. Eine 21jährige VW-Fahrerin aus Zwickau bremste bei Erkennen eines Traktors, welcher die Bundesstraße kreuzen wollte, stark ab und eine 26jährige BMW-Fahrerin kam hinter dem VW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 13 000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B247 war in diesem Bereich für ca. eine Stunde voll gesperrt. (ri)

