LPI-GTH: Unter Drogen am Straßenverkehr teilgenommen

Ilmenau, Am Bahnhof (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 22.09.2023, 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen an einem Zaun am Bahnhof in Ilmenau angeschlossenen, schwarzfarbenen Elektro-Roller der Marke Xiaomi. Hierbei wurde das Fahrradschloß, mit welchen der Elektroroller gesichert war, durchtrennt und am Tatort zurückgelassen. Der Wert des entwendeten Elektrorollers wurde mit circa 399,-EUR ...

