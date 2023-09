Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht/ Elektro-Roller entwendet

Ilmenau, Am Bahnhof (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 22.09.2023, 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen an einem Zaun am Bahnhof in Ilmenau angeschlossenen, schwarzfarbenen Elektro-Roller der Marke Xiaomi. Hierbei wurde das Fahrradschloß, mit welchen der Elektroroller gesichert war, durchtrennt und am Tatort zurückgelassen. Der Wert des entwendeten Elektrorollers wurde mit circa 399,-EUR angegeben. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0249724/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

