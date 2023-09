Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt endet im Kreisverkehr

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Die Fahrt eines 75-Jährigen endete am Samstagabend im Kreisverkehr in der Kindleber Straße auf mehreren überfahrenen Fahrbahnteilern. Vom Zentrum kommend beabsichtigte der Opelfahrer in Richtung Oskar-Gründler-Straße abzubiegen. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah der 75-Jährige jedoch die auf der Fahrbahn aufgestellten Fahrbahnteiler aus Kunststoff und kollidierte mit diesen. Insgesamt wurden 25 Segmente beschädigt. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. (ml)

