Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Person unter Straßenbahn

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Dienstagmittag wurde der Löschzug St. Tönis der Feuerwehr Tönisvorst um 15:15 Uhr zum Einsatzstichwort Person unter Zug auf die Krefelder Straße in St. Tönis alarmiert. Nach dem schnellen Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte an der Einsatzstelle wurde durch eine ausgiebige Erkundung festgestellt, dass die Person nicht unter der Straßenbahn eingeklemmt war. Der zeitgleich alarmierte Rüstzug der Berufsfeuerwehr Krefeld konnte daher die Einsatzfahrt abbrechen. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die Person unter der Straßenbahn befreit und mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr, betreute Fahrgäste der Straßenbahn und unterstützten den Rettungshubschrauber bei Landung und Abflug. Nach mehr als einer Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell