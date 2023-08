Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Der Löschzug Vorst läd bei freiem Eintritt zum Sommernachtstraum in die Feuerwache ein

Tönisvorst (ots)

Am kommen Samstag, den 12. August 2023, laden die die Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Vorst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zum 9. Sommernachtstraum ein. Um 19:00 Uhr werden die Tore des Feuerwache an der Lindenallee geöffnet und jeder ist herzlich willkommen. In der wettergeschützen Halle bieten die Mitglieder und Partner der Vorster Feuerwehrleute Cocktails und andere kühlende Getränke an. Musikalisch wird der Abend durch die Band "DolceVita" gestaltet, die ein breiten musikalischen Mix an Livemusik bietet. Der Eintritt zum Sommernachtstraum ist, wie in den Vorjahren auch, natürlich frei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell